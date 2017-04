Säpo ble tipset om pågrepet 39-åring

– Opplysningene om ham lot seg ikke dokumentere, sa lederen for det svenske sikkerhetspolitiet (Säpo), Anders Thornberg, under en pressekonferanse lørdag.

Säpo ble tipset om den antatte gjerningsmannen i 2016, men kunne ifølge Thornberg ikke knytte ham til militante grupper. Det har heller ikke kommet flere tips eller opplysninger om ham

Styrket mistanke

Rikspolitisjef Dan Eliasson opplyste under lørdagens pressekonferanse at mistanken mot den pågrepne 39-åringen nå er styrket.

– Ingenting tilsier at vi har feil person, tvert imot så styrkes mistanken i takt med at etterforskningen skrider fram, sa han.

– Men vi jobber fortsatt bredt og kan ikke utelukke at flere personer er innblandet i dette angrepet, la han til.

Skjellig grunn til mistanke

39-åringen, som kommer fra Usbekistan, ble pågrepet i Märsta nord for Stockholm fredag kveld, og formelt arrestert lørdag morgen.

– Denne personen er pågrepet fordi det foreligger skjellig grunn til mistanke om terrorforbrytelser ved drap, opplyste informasjonssjef Karin Rosander ved Åklagarmyndigheten.

Mulig bombe

Rikspolitisjef Dan Eliasson kommenterte under en pressekonferanse lørdag også opplysninger i svenske medier om at det ble funnet en bombe i lastebilen som ble benyttet under angrepet der fire mennesker ble drept og 15 ble skadd.

– Vi har funnet en gjenstand i bilen som ikke hører hjemme der. Om dette er en bombe eller en eller annen form for brannfarlig innretning, vet vi ikke. Tekniske undersøkelser pågår, sa Eliasson.

