Preget kronprinsesse Victoria la ned blomster i Drottninggatan

Kronprinsessen var sammen med prins Daniel, begge kledd i svart, da de la ned en bukett røde roser for å hedre ofrene på Sergels torg.

– Jeg føler en enorm sorg, jeg føler en tomhet, sier kronprinsessen med tårer i øynene til Aftonbladet.

– Jeg må likevel på en eller annen måte føle en styrke. Samfunnet har vist en enorm kraft, at vi står imot dette, at vi er enige. At det svenske samfunnet bygger på enorm tillit og fellesskap, et samhold. Det vil gjøre oss styrket på et vis, sier kronprinsessen.

På spørsmål om hvordan vi går videre, svarer kronprinsessen:

– Sammen.

