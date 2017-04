39-åring mistenkt for drap etter angrepet i Stockholm

Politiet pågrep 39-åringen i Märsta fredag, mistenkt for tilknytning til det antatte terrorangrepet i Stockholm tidligere på dagen. I 3-tiden natt til lørdag opplyser politiet at mannen er "anhållit", som tilsier omtrent det samme på norsk som at han er formelt siktet.

– Han er mistenkt for terrorforbrytelser ved drap, sier påtalemyndighetens talspersonKarin Rosander til SVT.

Mannen ble siktet klokka to natt til lørdag. Han vil få oppnevnt offentlig forsvarer, og senest klokken 12 tirsdag må aktor Hans Ihrman, som leder etterforskningen, avgjøre om siktede skal varetektsfengsles.

Politiet vil ikke kommentere om mannen er den samme personen som de gikk ut med bilde av og ettersøkte etter angrepet i Stockholm.

