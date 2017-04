Trump mener samtalene med Xi har vært fantastiske

Trump sa dette da han møtte pressen etter den andre dagen av toppmøtet med Kinas president på landstedet sitt Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida fredag.

– Vi har hatt en fantastisk fremgang i vårt forhold til Kina, sa Trump, uten å gå nærmere inn på hva de to hadde snakket om.

– Jeg tror virkelig at vi har fått til en stor forbedring, fortsatte Trump, og erklærte at forholdet mellom de to landene nå er intet mindre enn fremragende.

