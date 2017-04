Trivelig første møte for Xi og Trump i Florida

I sine første kommentarer etter at de to møttes sa Trump at det var en stor ære å ta imot den kinesiske lederen.

– Vi har allerede hatt en lang samtale. Hittil har jeg ikke fått noe som helst. Absolutt ingenting, fleipet Trump.

– Men jeg ser for meg at vi på lang sikt vil ha et veldig, veldig bra forhold, og jeg ser veldig fram til det, la han til.

Handel og Nord-Korea

Pipa har fått en annen lyd siden Trump under valgkampen i fjor gjentatte ganger anklaget Kina for å ha voldtatt USAs økonomi. Senest i forrige uke sa Trump at det forestående møtet ville bli "svært vanskelig", og tidligere har han betegnet ledelsen i Beijing som "et skrekkelig problem".

På vei til møteplassen, Trumps feriested Mar-a-Lago i Florida, sa presidenten torsdag at Nord-Koreas atomvåpenprogram og bilateral handel blir hovedtemaene i samtalene mellom ham og Xi.

– Vi er blitt urettferdig behandlet og har gjort mange forferdelige handelsavtaler med Kina i mange år. Det er en av tingene vi skal snakke om, sa Trump.

Usikkert

Under valgkampen latterliggjorde Trump tidligere president Barack Obamas oppvartning av Xi, og Trump lovet at om han møtte Xi skulle han severe Kinas president en Big Mac. Da Kinas president ankom Florida torsdag, ventet imidlertid en militær æresgarde på flyplassen før turen gikk videre til oppvartning på Trumps luksuriøse landsted.

Mens første dag av deres første møte ansikt til ansikt preges av mer uformelle samtaler, er det ventet at arbeidslunsjen fredag vil dreie seg om konkrete tema.

Xi vil ifølge kilder AFP har snakket med legge fram en rekke kompromisser om handel og arbeidsplasser – to av de viktigste politiske områdene for Trump – i et forsøk på å bygge bro til USA.

Uklart

Forholdet mellom de to statsoverhodene kom skjevt ut da Trump antydet ny kurs overfor Taiwan, som både ledelsen i Beijing og resten av verden inntil nå har behandlet som en del av Kina. Ifølge AFPs kilder kommer Xi i samtalene til å be om forsikringer om at USA begrenser et planlagt våpensalg til Taiwan.

Samtidig ventes Xi Jinping å lufte sine bekymringer angående klimapolitikken etter at Trump åpnet for å trekke USA ut av Parisavtalen.

Nøyaktig hva Trump ønsker å få ut av møtet er mer uklart. Men Nord-Korea forventes å bli et av de viktigste punktene på hans dagsorden.

(©NTB)