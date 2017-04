Syrisk minister: Venter ikke en opptrapping etter amerikansk rakettangrep

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Syrias informasjonsminister sier at det amerikanske rakettangrepet mot flybasen Shayrat var "begrenset" og "ventet".

På spørsmål om hvorvidt det vil komme en russisk reaksjon på angrepet svarer ministeren at Russland fordømmer angrepet.

– Men jeg venter ikke at det kommer en militær opptrapping, sier informasjonsministeren.

Flybasen Shayrat ligger sørøst for Homs og beskrives som et relativt lite anlegg med to rullebaner. USA avfyrte nærmere 60 Tomahawk-raketter mot basen. Russland var orientert på forhånd om intervensjon fra USAs side.

Angrepet var en reaksjon på et kjemisk angrep mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun tidligere i uken, som ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) drepte bortimot 90 mennesker.

Vestlige land, Tyrkia og Israel har lagt skylden på Assad-regimet, mens regimet avviser at det står bak.

(©NTB)