Store protester mot Zuma over hele Sør-Afrika

Demonstrasjonene fant sted i alle de store byene, og blant dem som holdt appeller var fredsprisvinner Desmond Tutu (85). Han har i flere år kritisert regjeringen for vanstyre.

I Johannesburg skjøt politiet gummikuler mot et hundretall regjeringstilhengere for å hindre sammenstøt med de andre demonstrantene, ifølge African News Agency.

Det ble også meldt om mindre sammenstøt andre steder idet politiet grep inn for å holde de to grupperingene fra hverandre.

Kritikken mot Zuma har økt i omfang etter at han sparket sin egen finansminister Pravin Gordhan for en uke siden. Gordhan var dypt respektert for sin innsats mot korrupsjon.

Tidligere har Zuma blant annet vært anklaget for å ha pusset opp landstedet sitt på statens regning, og han skal også ha latt en rik indisk forretningsfamilie få innflytelse over valg av ministre.

I Pretoria samlet demonstrantene seg utenfor regjeringsbygningene, mens de i Cape Town ropte slagord mot Zuma utenfor nasjonalforsamlingen.

– Dette er bare starten. Det kommer mange flere marsjer. Vi vil fortsette til Sør-Afrika er tilbake der det hører hjemme, sa opposisjonsleder Mmusi Maimana fra Demokratisk allianse.

Etter at Zuma kvittet seg med finansministeren, har han også fått kritikk fra sine egne. I forrige uke gikk tre parlamentarikere fra ANC av. Alle var regnet som Gordhans allierte.

