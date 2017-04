Russland vil styrke Syrias luftforsvar

Moskva regnes som president Bashar al-Assads fremste støttespiller og har hatt militære styrker i Syria siden 2015.

Som et svar på USAs rakettangrep mot en flybase i Homs-provinsen natt til fredag, lover Russland å styrke Syrias luftvernanlegg.

Russerne har tidligere lovet å forsyne Assad-regimet med det kraftige luftvernanleggene S-300, for å beskytte viktig infrastruktur mot angrep fra lufta.

Ifølge en talsmann for forsvarsdepartementet i Moskva vil det i den nærmeste framtid bli satt i verk en rekke tiltak for å beskytte viktige installasjoner og forbedre luftvernsystemene i Syria.

Talsmannen Igor Konasjenkov er ellers lite imponert over amerikanernes treffsikkerhet under nattens angrep, der det ble avfyrt 59 Tomahawk-raketter fra to krigsskip i Middelhavet.

– Bare 23 av rakettene traff den syriske flybasen, sier han.

Seks kampfly som var inne til vedlikehold på flybasen ble ødelagt, sammen med flere bygninger, sier Konasjenkov.

– Rullebanen og det syriske flyvåpenets fly som sto parkert der, er ikke skadd. Den militære effektiviteten av det massive amerikanske rakettangrepet mot denne syriske flybasen, var derfor ekstremt lav, sier han.

