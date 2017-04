Rumensk kvinne som hoppet i vannet under London-terror døde av skadene

Andreea Cristea (31) hoppet ned i Themsen-angrepet under angrepet 22. mars, da Khalid Masood kjørte inn i en folkemengde på Westminster Bridge ved det britiske parlamentet i London før han knivstakk en politimann til døde.

Hun ble reddet ut av elva og fraktet til sykehus, men livet sto ikke til å redde. Hun er dermed det femte offeret for angrepet. Også angriperen døde, etter å ha blitt skutt og drept av britisk politi.

Siden da har politiet forsøkt å finne ut hva som var motivet bak angrepet. Tolv personer mistenkt for å ha tilknytning til Masood ble pågrepet, men alle er senere løslatt, og ingen ble siktet. Politiet har heller ikke funnet bevis som knytter angriperen til den ytterliggående jihadistgruppen IS, som påtok seg ansvaret for angrepet. Han skal heller ikke ha hatt tilknytning til al-Qaida.

