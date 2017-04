Putin vil lede Syria-møte i Sikkerhetsrådet

Russland har bedt om et hastemøte i Sikkerhetsrådet for å diskutere det amerikanske rakettangrepet, og Putin reiser selv til New York for å lede møtet, opplyser Kreml.

Russland etterlyser beviser for at syriske regjeringsstyrker benyttet kjemiske våpen i et angrep mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen denne uka, slik USA hevder.

USAs angrep natt til fredag var et svar på dette angrepet, som skal ha kostet minst 86 mennesker livet, men Putins talsmann Dmitrij Peskov kaller det "et påskudd".

Avviser

Peskov viser til at Syrias lagre og produksjonsanlegg for kjemiske våpen ble ødelagt under internasjonalt oppsyn i 2014 og avviser at Assad har gjemt unna slike våpen.

– Det faktum at det syriske militærets lagre med kjemiske våpen ble ødelagt, ble dokumentert og bekreftet av Organisasjon for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), sier Peskov.

Russland bestrider ikke at syriske fly angrep Khan Sheikhoun, men hevder at stridsgassen som trolig tok livet av mange mennesker, kom fra en av opprørernes våpenfabrikker som ble truffet.

Tjener IS

Ifølge Putins talsmann vil USAs angrep skade verdenssamfunnets kamp mot den ytterliggående islamistgruppa IS i Syria

– Det amerikanske angrepet tjener de facto interessene til IS og andre terroristorganisasjoner, sier Peskov.

Nattens angrep mot Shayrat-basen i Homs-provinsen, ble gjennomført fra to amerikanske krigsskip i Middelhavet.

Rakk å flytte?

59 Tomahawk-raketter ble avfyrt mot flybasen, der flyene som sto bak angrepet mot Khan Sheikhoun, angivelig skal ha kommet fra.

Ifølge en talsmann for det russiske forsvaret, Igor Konasjenkov, traff bare 23 raketter basen, og ødeleggelsene var relativt små.

Seks kampfly som var inne til vedlikehold på flybasen ble ødelagt, sammen med flere bygninger, sier Konasjenkov.

Ruster opp luftforsvaret

– Rullebanen og det syriske flyvåpenets fly som sto parkert der, er ikke skadd. Den militære effektiviteten av det massive amerikanske rakettangrepet mot denne syriske flybasen, var derfor ekstremt lav, sier han.

Russland lover nå å ruste opp det syriske luftforsvaret og installere nye og bedre luftvernsystemer ved viktige strategiske installasjoner.

Moskva har tidligere lovet å forsyne Assad-regimet med det kraftige luftvernsystemet S-300, for å beskytte viktig infrastruktur mot angrep fra lufta.

