Politiet ber folk holde seg borte fra Stockholms sentrum

– Vi har mye arbeid å gjøre på åstedet, og vi fortsetter med uforminsket styrke, sier Jan Evensson i stockholmspolitiet.

Talsmann for politiet, Stefan Hector, sier at folk ikke må være redde, og at de må leve livet sitt som vanlig.

– Jeg sier det som er åpenbart, nemlig at man ikke kan gi garantier for at man ikke blir utsatt for forbrytelser. Men vi er godt rustet mot terror, sier han.

– Det kan virke drastisk å mobilisere så sterkt. Men det reduserer muligheten for at det skjer igjen. Vårt budskap er at man ikke skal være redd, og man skal leve livet sitt som vanlig, sier han.

