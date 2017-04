Kina ser på Norges-besøk

– Den kinesiske siden ser på dette besøket som svært viktig, sier Kinas parlamentspresident Zhang Dejiang til statsminister Erna Solberg (H), som denne uka er på besøk i landet.

Hun har understreket at hovedformålet med denne reisen er å bygge tillit. Det kan se ut til at arbeidet bærer frukter.

– Med ditt besøk nå tror jeg at forbindelsene mellom våre to land vil bli løftet til er nytt nivå, sier Zhang Dejiang under møtet i Folkets store hall i Beijing.

– Dette besøket vil også bidra til å utvide samarbeidet mellom våre to land, sier han.

Solberg takket på sin side for en varm mottakelse i Kina

– Jeg besøkte Kina sist i 2006. Som medlem av utenriks- og forsvarskomiteen hadde vi faktisk møter i dette rommet.

– Jeg håper vi vil se gode møter mellom kongressen og Stortinget i femtiden., sa hun.

(©NTB)