Håp om gjennombrudd i samtalene med Hellas 

– Jeg er i godt humør, sa eurogruppens leder Jeroen Dijsselbloem på vei inn til et uformelt finansministermøte på Malta fredag.

– Vi har arbeidet intenst med greske myndigheter og institusjonene de siste ukene. Den gode nyheten er at vi har oppnådd resultater, men jeg skal rapportere til ministrene først, sa han.

Ifølge ham er det snakk om en pakke med nye tiltak, men ikke en full politisk avtale.

Kilder tett på forhandlingene bekrefter ifølge nyhetsbyrået DPA at det er nådd et gjennombrudd. Enigheten går ifølge kildene ut på at Hellas skal gjennomføre nye budsjettkutt og reformer i bytte mot en ny dose med kriselån fra Det internasjonale pengefondet (IMF) og europeiske land.

Hellas' statsminister Alexis Tsipras sa tidligere i uka at partene var nær enighet, men beskyldte samtidig motparten for å legge nye krav på bordet hver gang Hellas ga etter på noe.

Uten de nye lånene risikerer Hellas å gå tom for penger i juli.

Hellas har vært avhengig av kriselån siden 2010. Kreditorenes betingelse har vært kraftige innstramminger og omfattende reformer.

Kravene som er blitt diskutert i den siste runden med samtaler, gjelder blant annet kutt i pensjoner, tiltak for å øke skatteinntektene, endringer i arbeidsmiljøloven og privatisering av statlige selskaper.

