Gjennombrudd i samtalene med Hellas 

– Jeg er i godt humør i dag, sa eurogruppens leder Jeroen Dijsselbloem da han ankom til et uformelt finansministermøte på Malta fredag.

– Vi har arbeidet intenst med greske myndigheter og institusjonene de siste ukene. Den gode nyheten er at vi har oppnådd resultater, men jeg skal rapportere til ministrene først, sa han.

Ifølge ham er det snakk om en pakke med nye tiltak, men ikke en full politisk avtale.

Kilder tett på forhandlingene forteller ifølge nyhetsbyrået DPA at det er inngått et kompromiss om nye budsjettkutt og reformer som skal gjøre det mulig for Hellas å få utbetalt en ny dose med kriselån.

