FNs sikkerhetsråd avlyser avstemning om Syria

– FNs sikkerhetsråd vil likevel ikke stemme over resolusjonen om Syria i kveld. Konsultasjoner mellom rådets medlemmer pågår, skriver den britiske diplomaten Stephen Hickey på Twitter.

Sikkerhetsrådets 15 medlemmer skulle ha stemt over et revidert forslag til resolusjon natt til fredag, norsk tid.

Russisk forslag

USA, Storbritannia og Frankrike kom med sitt første forslag til en resolusjon tirsdag, men Russland gjorde det klart at de ikke ville stemme for resolusjonsutkastet som da lå på bordet. Torsdag kveld skulle et revidert forslag stemmes over i New York. Russland skal så ha varslet at de har laget et eget alternativ til resolusjon, ifølge nyhetsbyrået TT.

I Russlands forslag skal det ikke inngå krav om at Syria må samarbeide med en uavhengig gransking, noe som var påkrevd i det opprinnelige forslaget fra USA, Storbritannia og Frankrike.

Skandale

Tysklands statsminister Angela Merkel kaller det "en skandale" at Sikkerhetsrådet ikke alt har vedtatt en resolusjon om tirsdagens angrep. Mye tyder på at syriske regjeringsstyrker brukte kjemiske våpen, mener hun.

– Det er uheldigvis ting som tyder på at det kom fra Assad-regimet, sier Merkel.

Sent torsdag kveld kom EUs krav i saken:

– EU ber FN sikkerhetsråd komme sammen, sterkt fordømme angrepet på Khan Sheikhoun og sikre en rask, uavhengig og upartisk etterforskning av angrepet, heter det i en uttalelse fra EUs utenrikssjef Federica Mogherini. EU er ifølge henne svært bekymret og poengterer at det syriske regimet også tidligere skal ha brukt kjemiske våpen.

Unødvendig

Russland hevdet onsdag at det var unødvendig med en resolusjon ettersom både Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) og FNs granskingskommisjon for Syria (COI) alt har innledet gransking av angrepet, som skal ha kostet 86 mennesker livet i Idlib-provinsen tirsdag.

Russland har flere ganger tidligere benyttet seg av vetoretten i FNs sikkerhetsråd og stanset resolusjoner som de har oppfattet som kritiske til president Bashar al-Assad og hans regime.

