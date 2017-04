FN fordømmer Stockholm-angrepet

Via sin pressesekretær Stéphane Dujarric sier Guterres at FN fordømmer det voldelige angrepet i Stockholm fredag.

– Vår sympati og medfølelse går til familiene til ofrene og alle dem som er berørte av angrepet. Vi håper at de skadde raskt kommer seg og at de ansvarlige for angrepet blir pågrepet og får sin straff, heter det i uttalelsen.

Guterres sier at FN stiller seg solidarisk bak det svenske folk og det svenske regjeringen.

