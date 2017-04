Ettersøkt mann skal være pågrepet i Sverige

Ifølge Aftonbladet ble mannen pågrepet i Märsta, rundt 40 kilometer nord for Stockholm, nær Arlanda-flyplassen.

Mannen skal være lettere skadd og har angivelig tilstått å ha kjørt lastebilen som braste inn i en gågate i sentrum av Stockholm fredag. Han skal passe til beskrivelsen av den etterlyste mannen som svensk politi offentliggjorde et bilde av noen timer tidligere.

Ifølge Aftonbladet skal mannen ha hatt glassplinter på klærne og ha vært i besittelse av en finlandshette da han ble pågrepet.

Mannen ble fanget opp av overvåkingskamera da han tok toget fra sentralstasjonen i Stockholm etter dramaet i Drottninggatan, skriver avisen.

Han ble pågrepet av politiets nasjonale innsatsstyrke, som tilsvarer beredskapstroppen til norsk politi.

Ifølge Aftonbladet er mannen lettere skadd, men det er uklart om han fikk disse skadene da han krasjet lastebilen inn i fasaden på en butikk, eller om han ble påført skadene da han ble lagt i bakken under pågripelsen.

Svensk politi bekrefter at en person er pågrepet i forbindelse med det antatte terrorangrepet, men vil ikke gi noen detaljer.

– Vi bekrefter at en person er pågrepet, mistenkt for en eller annen form for innblanding i dette, sier en talsmann for politiet i Stockholm, Lars Byström, til Aftonbladet.

Fire mennesker ble ifølge politiet drept under dramaet i sentrum av Stockholm og tolv mennesker ble skadd.

