EUs president kaller USAs rakettangrep nødvendig 

"USAs angrep viser nødvendig fasthet mot et barbarisk kjemisk angrep. EU vil samarbeide med USA for å sette en stopper for brutaliteten i Syria", skriver Tusk på Twitter.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker uttaler at bruk av kjemiske våpen må besvares, og at han har forståelse for tiltak som er ment å avverge nye angrep. Han påpeker samtidig at det er klar forskjell på luftangrep rettet mot sivile mål og bruk av kjemiske våpen rettet mot sivilbefolkningen.

USA skjøt natt til fredag 59 Tomahawk kryssermissiler mot flybasen Shayrat i Syria. Angrepet er en reaksjon på at Syria skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile i Khan Sheikhoun i provinsen Idlib.

