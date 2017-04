USA: Usikkerhet rundt IS' fremmedkrigere

– USAs etterretningsbyråer vet ikke det eksakte antallet utenlandske jihadister som fremdeles kjemper i Irak og Syria eller i hvilken grad de utgjør en trussel mot sine hjemland, sier general Michael Nagata onsdag i en redegjørelse for tenketanken Washington's Center for Strategic and International Studies.

Flere tusen

Rundt 40.000 personer fra 120 land i Europa, Asia og Afrika har de siste årene reist til Irak og Syria for å slutte seg til ekstremistgruppa IS.

– Vi vet at vi har drept flere tusen utenlandske krigere i Irak og Syria. Men vi vet virkelig ikke hvor mange som fremdeles er igjen, selv om vi har satt inn betydelige ressurser for å fastslå hvor mange det er, sier Nagata, som leder avdelingen for strategisk planlegging av operasjoner ved National Counterterrorism Center, nasjonalt senter for antiterror.

– Dette er en utrolig sammensatt gruppe med utrolig forskjellige motiver, legger han til.

I en sammenstilling fra de skandinaviske landenes overvåkingspoliti i juli i fjor, ble det slått fast at stadig færre svensker, dansker og nordmenn lar seg lokke for å krige sammen med IS. To av årsakene skal være hardere militært press mot den ytterliggående islamistgruppa og de vanskelige levekårene for krigerne.

Barnetrussel

Det er tidligere uttrykt frykt for at fremmedkrigeres barn, både de som reiser med foreldrene til IS og de som blir født i Syria og Irak, kan være en trussel om de returnerer til hjemlandene sine. IS har lagt ut flere videoer der barn tilsynelatende tar livet av fanger. Nagata hevder dette gjøres for å skape et propagandainntrykk av at IS-krigeres barn uten videre vil følge i foreldrenes fotspor, og at de allerede gjør det i en alder av 11–12 år. Han understreker at den påståtte faren ikke bør overdrives.

– Det kan være noe sannhet i det, men voldelige barn er trolig langt fra så utbredt og sterkt som IS' grupperinger ønsker at folk skal tro, sier Nagata.

