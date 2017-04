Tyrkia hevder å ha funnet mulige spor etter sarin på ofrene

Foreløpige undersøkelser av noen av ofrene for angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i Syria, tyder på at de ble eksponert for nervegassen sarin, opplyser det tyrkiske helsedepartementet.

Minst 86 mennesker ble ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights drept i tirsdagens angrep, og mange ble skadd. 31 av de skadde ble sendt til Tyrkia, der tre av dem døde. Disse er nå obdusert.

Kan ha vært sarin

"Ifølge resultatene fra den foreløpige analysen tyder skadene på at de ble utsatt for et kjemisk stoff (sarin)", heter det i en kunngjøring fra det tyrkiske helsedepartementet.

Ofrene hadde blant annet ansamling av veske og blod i lungene, heter det videre.

– Det tyder på at det er en forbindelse mellom disse funnene og skader som er vanlig når kjemiske våpen er benyttet, heter det videre.

Ifølge det tyrkiske helsedepartementet ble obduksjonen foretatt av tyrkiske patologer i byen Adana, med representanter for Verdens helseorganisasjonen (WHO) og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) til stede.

Grundigere analyse

Prøvene som ble tatt fra ofrene, blir nå sendt til grundigere analyse ved et laboratorium i Ankara, og OPCW skal også foreta egne analyser ved sitt laboratorium i Haag.

Både WHO og helsearbeidere fra Leger Uten Grenser (MSF) har tidligere konkludert med at ofrene for angrepet mot Khan Sheikhoun bar tegn til å være utsatt for kjemiske våpen, men uten å spekulere i hvilke stridsemner det kan ha vært snakk om.

Sarin er en av verdens farligste nervegasser og er helt uten lukt og farge. Bare små mengder på huden gir krampaktige spasmer og lammer kroppens organer.

(©NTB)