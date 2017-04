Tusk møter May i London

Foreløpig er det ikke kunngjort hva de to skal diskutere når de møtes i London, men opplysningen om møtet kommer etter at EU-parlamentet onsdag vedtok klare "røde linjer" for brexit-forhandlingene.

Der ble det blant annet slått fast at betingelsene for brexit må være helt klare før diskusjoner om en ny handelsavtale mellom Storbritannia og EU kan komme i gang.

EU-parlamentets vedtak var i stor grad basert på de foreløpige retningslinjene som EU-president Tusk selv har skissert for skilsmissen mellom EU og Storbritannia.

May har presset på for at brexit-prosessen og forhandlinger om en ny handelsavtale skal foregå samtidig, men har møtt en kald skulder fra EU.

