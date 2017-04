Thailands konge har signert juntaens nye grunnlov

Kong Maha Vajiralongkorn signerte den nye grunnloven under en seremoni som ble sendt direkte på TV torsdag.

Det var den første seremonien i sitt slag på 49 år, og både regjeringsmedlemmer, parlamentarikere og utenlandske ambassadører var til stede.

I august 2016 sa et flertall av velgerne ja til lovendringene i en folkeavstemning.

Juntaen har presentert grunnloven som en måte å få slutt på den politiske ustabiliteten på. Den avviser at endringene også vil øke militærets innflytelse over politikken.

Den nye grunnloven skal også bane vei for at landet kan holde sitt første valg på ny nasjonalforsamling siden militæret tok makten i 2014.

Kritikere mener imidlertid at ethvert valg bare vil resultere i et skinndemokrati som følge av at militæret skjerper kontrollen med de folkevalgte politikerne.

Kongen, som overtok makten etter at hans far døde i fjor, overrasket mange da han tidligere i år ga ordre om at grunnloven skulle gjøres om på punkter som handlet om hans egen makt. Det er ennå ikke kjent hva slags endringer som er gjort når det gjelder disse punktene.

(©NTB)