Sikkerhetsrådet skal stemme over Syria-resolusjon

Under et hastemøte i Sikkerhetsrådet onsdag gjorde Russland det klart at de ikke ville stemme for resolusjonsutkastet som da lå på bordet.

Russland hevdet at det var unødvendig med en resolusjon ettersom både Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) og FNs granskingskommisjon for Syria (COI) alt har innledet gransking av angrepet.

Resolusjonsutkastet som nå er fremmet, skal være noe endret. Det er imidlertid uklart hvordan Russland vil forholde seg når det skal stemmes.

Russland har flere ganger tidligere benyttet seg av vetoretten i FNs sikkerhetsråd og stanset resolusjoner som de har oppfattet som kritiske til president Bashar al-Assad og hans regime.

