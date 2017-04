SOHR: – USA-allierte i Syria rykker fram mot IS

Landsbyen ligger i nærheten av Raqqa, ekstremistgruppen IS' høyborg i landet. Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) betyr dette at Syriske demokratiske styrker (SDF) nå har sikret seg kontroll over mesteparten av områdene rundt den strategisk viktige byen Tabqa, som ligger rett vest for Raqqa.

–Dette er et viktig steg for SDFs styrker, siden de nå har fullstendig omringet Tabqa, som er sentral for IS' sikkerhet, sier SOHR-leder Rami Abdulrahman.

Al-Safsafa ble sikret torsdag etter 38 timer med harde kamper mellom SDF og IS-jihadister, ifølge SDF-støttende medier. SDF gjenerobret i mars flybasen ved Taqba fra IS.

En omfattende militæroperasjon for å gjenerobre Raqqa begynte den 7. november i fjor. En rekke ulike land og opprørsgrupper vil trolig delta i den endelige offensiven for å drive de ytterliggående islamistene ut av byen. I tillegg til SDF vil det syriske regimet, som støttes av Russland, trolig også forsøke å få tilbake kontrollen over Raqqa.

