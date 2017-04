Putin-talsmann avviser at Russland kan styre Assad 

Russland regnes som Assads fremste støttespiller og sendte i 2015 militære styrker for å bistå den syriske presidenten i krigen mot opprørere.

Vestlige land anklager syriske regjeringsstyrker for å ha brukt kjemiske våpen under et flyangrep som kostet minst 86 mennesker livet i den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen denne uka, noe Russland benekter.

Det russiske forsvarsdepartementet erkjenner at flyangrepet fant sted, men hevder at kjemiske stridsemner slapp ut da en av opprørernes våpenfabrikker ble truffet.

Russlands støtte til Assad er imidlertid ikke betingelsesløs, understreker president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

– Betingelsesløs støtte er ikke mulig i dagens verden, sier Peskov.

Ifølge ham har Russland begrenset makt overfor Assad.

– Det er galt å si at Moskva kan overbevise Assad til å gjøre det Moskva måtte ønske, sier Peskov.

– Det er snakk om samarbeid, om utveksling av synspunkter og full gjensidig støtte. Assad og hans styrker er den eneste virkelige makten i Syria som kan motstå terroristene på bakken, sier han.

