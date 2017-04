Norsk-kinesiske frihandelssamtaler innen fem måneder

Det bekrefter næringsminister Monica Mæland (H) etter møter med representanter for det kinesiske handelsdepartementet i Beijing.

– Vi er enige om å starte frihandelsforhandlinger igjen innen fem måneder, sier hun til norske medier ved det berømte Himmeltempelet i hjertet av Beijing.

Forhandlingene mellom Kina og Norge har stått stille siden 2010.

– Jeg opplever at vi begge er opptatt av å lage en moderne, fremtidsrettet avtale. Verden ser annerledes ut i 2017 enn i 2010, sier Mæland.

Viktig partner

Statsminister Erna Solberg (H) leder en norsk delegasjon på offisielt besøk til Kina der gjenopptakelse av politisk og økonomisk samarbeid med Kina er hovedformålet med besøket.

Mæland sparket i gang det norske besøket da hun torsdag diskuterte maritime spørsmål med viseminister He Jianzhong fra transportdepartementet.

Senere samme dag møtte hun viseminister Fu Ziying fra handelsdepartementet for å drøfte frihandelsforhandlingene.

– Kina er vår viktigste handelspartner i Asia. Å få på plass et avtaleverk knyttet til dette er kjempeviktig for norsk næringsliv fremover, sier næringsministeren.

Markedsadgang

Ekspedisjonssjef Jan Farberg i Næringsdepartementet skal lede forhandlingene fra norsk side. Det første møtet vil finne sted i Beijing, siden den forrige og åttende runden, i 2010, ble holdt i Oslo.

Hovedhensikten med en frihandelsavtale er å sikre markedsadgang for varer, som laks, og tjenester, for eksempel innen telekom og energisektoren. Ofte handler det om å redusere tollsatser, noe som kan være svært viktig for lønnsomheten, ikke minst i norsk fiskeindustri.

Etter det NTB forstår, var man kommet et stykke på vei med forhandlingene da Kina frøs de politiske forbindelsene i 2010 etter fredspristildelingen til dissidenten Liu Xiaobo. En felles politisk erklæring banet like før jul vei for en normalisering av forholdet.

En rekordstor norsk næringslivsdelegasjon følger med de norske politikerne på reisen.

