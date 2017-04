Ledende republikanere vil gå til krig mot Assad

I en felles kunngjøring tar de to senatorene til orde for å danne en internasjonal militærkoalisjon for å sette det syriske flyvåpenet ut av spill.

USA og andre vestlige land anklager syriske regjeringsstyrker for å ha brukt kjemiske våpen under et angrep i Idlib-provinsen, der minst 86 mennesker skal ha blitt drept og over 500 skadd tirsdag. Syria benekter at slike våpen ble brukt og får støtte fra Russland.

President Donald Trump, som tidligere har tatt kraftig avstand fra enhver amerikansk militærintervensjon i Syria og som har hevdet at det i praksis vil bringe USA i krig mot Russland og Iran, sa onsdag at Assad med tirsdagens angrep "gikk over streken" og at slike angrep ikke kan tolereres.

Trump skal overfor flere kongressrepresentanter ha antydet at han nå vurderer bruk av amerikansk militærmakt mot Assad-regimet, opplyser anonyme kilder til CNN. McCain og Graham støtter dette.

– Vi er enige med presidenten i at Assad har gått over streken med sin siste bruk av kjemiske våpen. Budskapet fra USA må være at dette ikke kan godtas. Vi må vise at ingen utenlandsk makt lenger kan eller vil beskytte Assad. Han må betale prisen for dette forferdelige angrepet, heter det i kunngjøringen fra de to senatorene.

– USA bør lede an i en internasjonal koalisjon for å sette Assads flyvåpen på bakken, mener de to, som hevder at en slik strategi vil kunne få slutt på konflikten i Syria.

