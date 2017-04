Intensjonsavtale om våpenhvile på Filippinene

Etter tre dager med forhandlinger i Nederland sier partene i en felles pressemelding at de har inngått en intensjonsavtale om å legge ned våpnene. Våpenhvilen vil tre i kraft så snart alle grunnleggende regler og rammer for avtalen er meislet ut.

– Dette er et skritt nærmere vår drøm. Det er fremdeles mange skritt for oss å jobbe med, med dette er et veldig viktig skritt, sier Filippinenes sjefforhandler, Jesus Dureza.

– Dette bidrar til å bygge tillit og trygghet og god atmosfære for å sette fart på forhandlingsprosessen, sier sjefforhandler for kommunistbevegelsen, Jose Maria Sison.

De to holdt felles pressekonferanse etter samtalene mellom partene i byen Noordwijk aan Zee. Norge har bidratt med å tilrettelegge denne fjerde runden med forhandlinger i en fredsprosess preget av flere oppturer og nedturer. Fredssamtalene skulle startet søndag, men ble utsatt til mandag.

