Gambia i gang med første parlamentsvalg etter Jammeh

Torsdagens valg betegnes som svært viktig for gjenforening og mer frihet i det lille vestafrikanske landet – noe landets nye president Adama Barrow lovet under presidentvalget i desember.

Ifølge en valgarbeider sto mange gambiere torsdag formiddag i kø utenfor valglokaler langs veiene for å være blant de første som avgir sin stemme.

– Det er et rettferdig valg, derfor er det mange som kommer til å delta, sier den 34-årige valgarbeideren Ousman Manneh.

De første resultatene ventes torsdag kveld, og det offisielle utfallet kunngjøres etter planen fredag morgen.

Rundt 886.000 gambiere er registrert til å kunne stemme og skal avgjøre hvem av de 239 kandidatene som får de 53 setene i parlamentet. Totalt er det 58 seter, men de siste fem utpekes av presidenten selv.

De åtte opposisjonspartiene som samlet seg og ga sin støtte til Barrow under presidentvalget, har varslet at det nå stiller uavhengig av hverandre. De kjemper hver for seg mot det tidligere regjerende partiet APRC, partiet Gambias Demokratiske Kongress og 42 andre uavhengige kandidater.

