Flere dør av røyking på verdensbasis 

I 2015 døde 6,4 millioner mennesker av røykerelaterte årsaker. Det vil si at hvert tiende dødsfall var knyttet til røyking. Det innebar også at antall personer som dør av røyking, har steget med 5 prosent på 25 år.

Bare høyt blodtrykk er en større risiko for liv og helse enn røyking i verden i dag.

Tallene ble presentert torsdag i det medisinske tidsskriftet Lancet og er hentet fra rapporten Global Burden of Diseases, en sammenstilling av materiale fra flere hundre forskere.

Antallet stiger, andelen synker

Samtidig som det finnes flere mennesker som røyker totalt sett, er imidlertid andelen røykere sett i forhold til befolkningen blitt langt lavere.

I 1990 røykte én av tre menn og én av tolv kvinner daglig, ifølge rapporten. I 2015 hadde andelen sunket til én av fire menn og én av 20 kvinner.

I samme periode gikk imidlertid antall røykerelaterte dødsfall opp med 4,7 prosent som følge av befolkningsveksten. Det totale antallet røykere steg samtidig fra 870 til 930 millioner, noe som innebærer en økning på 7 prosent.

– Aggressive selskaper

Forskerne frykter at antall røykerelaterte dødsfall kommer til å fortsette å øke som følge av det de mener er tobakksprodusentenes aggressive markedsføring rettet mot nye markeder i utviklingsland. Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere anslått at antall røykere i Afrika sør for Sahara vil øke med 50 prosent i perioden 2010 til 2025.

Rapporten i The Lancet trekker fram at antirøykekampanjer verden over har vært rettet mot forbrukere og myndigheter, men at hovedansvaret for dødsfallene ligger hos en håndfull multinasjonale selskaper med base i rike land.

Brasil best

Det landet som har opplevd den største nedgangen i andelen røykere, er Brasil, mens det i Indonesia, Bangladesh og Filippinene ikke er noen endring fra 1990 til 2015.

Halvparten av røykedødsfallene er registrert i fire land: Kina, India, USA og Russland. De fire landene pluss Tyskland, Indonesia, Bangladesh, Filippinene, Japan og Brasil står for to tredeler av tobakksforbruket i verden.

(©NTB)