Eksstatsråd i Nigeria siktet for korrupsjon

Bestikkelsene skal ha vært brukt for å sikre at daværende president Goodluck Jonathan skulle vinne valget. Allison-Madueke er den første av Jonatans regjeringsmedlemmer som blir formelt siktet i korrupsjonsskandalen som har herjet Nigeria. Hun var ikke til stede da siktelsen ble lest opp onsdag. Allison-Madueke har vært i London siden Jonathan tapte valget i 2015.

Ifølge påtalemyndigheten skal Allison-Madueke ha betalt over ti millioner kroner til tre valgansvarlige dagen før stemmegivningen i mars 2015.

En tidligere sikkerhetsrådgiver i Nigeria har forklart at over 16 milliarder kroner av midler til å bekjempe Boko Haram i landet i stedet ble brukt til å sikre valgseier for Jonathan. Han vant likevel ikke. Tre måneder etter valgnederlaget kom det fram at Jonathan, ifølge den nyvalgte presidenten Muhammadu Buhari, hadde etterlatt landets statskasse så godt som tom.

Allison-Madueke var sentral i Jonathans maktapparat i perioden 2010 til 2015, da mer enn 160 milliarder kroner av landets oljeinntekter skal ha forsvunnet. President Buhari har startet en omfattende kampanje for å rydde opp i korrupsjonen i Nigeria. Hundrevis av personer er pågrepet og mange rettssaker gjennomført.

