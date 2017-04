Australia frykter terror mot minnemarkering i Tyrkia

Det er i forbindelse med markeringen av Anzac-dagen på Gallipoli-halvøya i Tyrkia denne måneden at Australia frykter terrorangrep.

25. april minnes Australia og New Zealand dagen da styrker fra de to landene steg i land på Gallipoli for å kjempe mot Det osmanske riket i 1915. I år frykter australske myndigheter at markeringen skal bli et terrormål.

– Det foreligger informasjon som tyder på at terrorister kan forsøke å angripe markeringen av Anzac-dagen på Gallipoli-halvøya, sier den australske ministeren for krigsveteraner, Dan Tehan, som understreker at tyrkiske myndigheter er klar over trusselen og har styrket sikkerheten.

– Tyrkiske myndigheter tar dette ekstremt alvorlig. Markeringen på Gallipoli er like viktig for tyrkiske myndigheter og for det tyrkiske folket som de er for australiere, sier ministeren.

Australske myndigheter ber tyrkere om å "utøve stor grad av forsiktighet" på Gallipoli og i Tyrkia generelt, og ber sine egne borgere om å revurdere nødvendigheten av å reise til storbyene Ankara og Istanbul.

Hundrevis av personer fra Australia og New Zealand drar hvert år til Gallipoli-halvøya, nordvest i Tyrkia, for å markere det store slaget under første verdenskrig.

Slaget om Gallipoli varte fra april 1915 til januar 1916. Målet til de franske og britiske allierte, som fikk hjelp fra Australia og New Zealand, var å erobre hovedstaden i Det osmanske riket, Konstantinopel (i dag Istanbul), men angrepet mislyktes.

