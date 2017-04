Åtte pågrepet i forbindelse med angrepet i St. Petersburg

Seks mistenkte ble pågrepet i razziaer i St. Petersburg-området, mens to ble pågrepet under en politiaksjon i Moskva, opplyser russisk politi. De åtte mistenkes for å ha medvirket til mandagens angrep på T-banen i byen.

Materialer som kan brukes til å lage bomber, ble funnet i leiligheten, og hele bygningen ble evakuert. Tidligere torsdag meldte russiske medier at en bombe i bygningen ble uskadeliggjort, men det dreier seg altså om funn av bombemateriale.

Den russiske statsborgeren Akbarzon Jalilov, som er født i den sentralasiatiske republikken Kirgisistan, er hovedmistenkt i forbindelse med mandagens angrep. Jalilov ble selv drept i eksplosjonen, som er den dødeligste terroraksjonen i den russiske storbyen i nyere tid.

Russerne er i høy beredskap etter angrepet, der 14 personer ble drept og 50 såret.

