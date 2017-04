WHO: Syria-ofre bærer tegn på at de kan være utsatt for nervegass

FN-organet opplyser at det tilsynelatende ble brukt kjemiske våpen i tirsdagens angrep, som kostet minst 72 sivile livet i småbyen Khan Sheikhoun.

WHO viser blant annet til den tilsynelatende mangelen på ytre skader som er rapportert, samt at dødsårsaken for flere av ofrene ser ut til å ha vært akutt pustebesvær.

– I noen tilfeller ser det ut til å være ytterligere symptomer, som er konsistente med eksponering for organiske fosforforbindelser, en gruppe kjemikalier som inkluderer nervegass, heter det i onsdagens uttalelse.

WHO utdyper ikke hva organisasjonen baserer uttalelsen på.

Minst 72 mennesker ble drept i angrepet i Khan Sheikhoun i Idlib tidlig tirsdag morgen, ifølge eksilgruppa SOHR. Aktivister og helsepersonell har opplyst at mange av ofrene hadde pusteproblemer, kastet opp, besvimte og hadde skum rundt munnen.

Helsepersonell i området har fortalt at de tror stoffet ofrene ble utsatt for, besto av flere enn én gass. Legen Mohammed Tennari sier til nyhetsbyrået AP at det luktet klor etter angrepet, men han tror at stoffet var blandet med en ukjent "giftig gass som forårsaker forgiftning og død".

Medieaktivisten Mohammed Hassoun i Khan Sheikhouns naboby Sarmin, hvor noen av de mest kritisk sårede ble brakt tirsdag, sier leger der mistenker at nervegass ble brukt.

– Det er 18 kritiske tilfeller her. De var bevisstløse, hadde krampeanfall, og da de fikk oksygentilførsel, blødde de fra nese og munn, sier Hassoun til nyhetsbyrået AP.

