Verden fordømmer ny "provokasjon" fra Nord-Korea 

Japans statsminister Shinzo Abe kaller oppskytingen en "grov provokasjon" og sier det er noe Japan ikke kan tolerere. Sør-Korea reagerer også sterkt og truer med kraftige motreaksjoner hvis Nord-Korea skyter ut flere raketter.

Både Japan og Sør-Korea understreker at rakettoppskytingen er et klart brudd på resolusjoner vedtatt av FNs sikkerhetsråd.

– Nok ord

USAs utenriksminister Rex Tillerson antyder at det nå trengs kraftigere skyts mot regimet i Pyongyang, som har blitt stadig mer uforutsigbart etter at Kim Jong-un overtok makten etter farens død i 2011.

– USA har snakket nok om Nord-Korea, sier Tillerson.

Den isolerte staten har trappet opp programmet sitt med seks rakettester hittil i år. De har også skrytt av hvordan Nord-Korea stadig nærmer seg målet om å kunne treffe amerikansk territorium med atomvåpen.

Håper på hjelp fra Kina

Rakettoppskytingen ble gjennomført to dager før Kinas president Xi Jinping skal møte president Donald Trump i USA, et møte som Trump trolig vil bruke til å legge press på Kina når det gjelder håndteringen av Nord-Korea.

I et intervju med Financial Times søndag sa Trump at USA vil diskutere Nord-Koreas atomvåpenprogram med Xi, men at USA også kan komme til å ta hånd om Nord-Korea uten hjelp fra Kina.

– Hvis Kina ikke vil løse Nord-Korea-spørsmålet, så vil vi gjøre det, sa Trump.

Kina er ett av få land som fortsatt har et nært forhold til den isolerte staten, og USA vil at også kineserne skal iverksette strenge økonomiske sanksjoner mot regimet.

De amerikanske sanksjonene ble så sent som forrige uke skjerpet som følge av Nord-Koreas atomvåpenprogram og stadige brudd på FN-resolusjoner.

– Heslig sanksjonssvindel

Oppskytingen kommer dagen etter at Nord-Korea advarte verden om at landet skulle vise sin styrke.

– Nå som USA oppildner til konfrontasjon ved å kvele Nord-Korea, har Nord-Korea ikke noe annet valg enn å komme med nødvendige motreaksjoner. Verden vil snart være vitne til hvilke betydelige skritt Nord-Korea vil gå til for å velte den heslige og hensynsløse sanksjonssvindelen, sa en talsperson i Nord-Koreas utenriksdepartement tirsdag, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Sør-Koreas forsvarsdepartement har opplyst at oppskytingen skjedde fra Sinpo, en havneby på Nord-Koreas østkyst klokka 6.40 lokal tid. Det ble senere bekreftet at det var snakk om et ballistisk missil som fløy om lag 60 kilometer før det landet i havet. Missilet antas å være av typen KN-15.

USAs stillehavskommando har lovet å jobbe tett sammen med Sør-Korea og Japan for å opprettholde sikkerhet og stabilitet i regionen.

