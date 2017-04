Tre siktet etter barnehjemsbrannen i Guatemala

Statsadvokat Edwin Marroquin sier de tre er siktet for drap, dårlig behandling av mindreårige og for å ha forsømt sine plikter. Alle tre nekter ansvar for dødsfallene.

56 jenter skal ha vært låst inne i en overfylt sovesal da brannen brøt ut 8. mars på institusjonen Virgen de la Asuncion, som fungerte som avlastningshjem og hjem for vanskeligstilte barn. I løpet av 22 minutter steg temperaturene til over 300 grader i rommet og oksygennivået ble redusert til en femdel av normalen. Marroquin slår fast at sjansen for å overleve i rommet var minimal.

Barne- og ungdomshjemmet har også tidligere vært anklaget for mishandling og overgrep mot de mindreårige beboerne. To tidligere pålegg om å stenge hjemmet ble ignorert av de ansvarlige myndighetene.

