Tallet på døde stiger etter angrepet mot Khan Sheikhoun

Blant de drepte er det 30 barn og 20 kvinner, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som frykter at antallet døde kan komme til å stige ytterligere.

– Det er fortsatt savnede, sier SOHR.

Vestlige land anklager syriske regjeringsstyrker for å ha brukt kjemiske våpen i flyangrepet mot Khan Sheikhoun, noe syriske myndigheter og deres allierte Russland benekter.

Blant dem som ble hardt rammet i angrepet, var Abdel Hameed Alyousef, som mistet kona, to barn og en rekke slektninger. Onsdag ankom han nabolandet Libanon, sittende i forsetet på en minibuss med de to døde tvillingene sine på fanget.

– Jeg var rett ved siden av dem og bar dem ut av huset, sammen med moren, forteller 29-åringen.

– Til å begynne med var de ved bevissthet, men etter 10 minutter kunne vi kjenne lukta, forteller han.

De to babyene og Alyousefs kone Dalal Ahmed ble raskt syke. I all hast tok han dem med til helsepersonell og trodde at de ville komme til hektene igjen, før han gikk for å lete etter resten av familien. Han fant de to brødrene sine, to nevøer, en niese, naboer og venner døde.

– Jeg kunne ikke redde dem, de er alle døde nå, forteller han.

Først senere fikk han vite at også kona og tvillingene var døde.

