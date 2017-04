Seks pågrepet etter angrepet i St. Petersburg

Ifølge etterforskerne har de foreløpig ikke funnet bevis for at de har tilknytning til bombeangrepet som rammet den russiske byen mandag, der 14 mennesker ble drept og rundt 50 personer såret i et antatt selvmordsangrep.

I en uttalelse onsdag sier etterforskere at de pågrepne er fra sentralasiatiske tidligere Sovjet-republikker. De anklages for å ha rekruttert sentralasiatiske menn til den ytterliggående gruppa IS og andre lignende organisasjoner i St. Petersburg siden november 2015.

Ifølge russiske etterforskere er det kirgisisk-fødte Akbarjon Djalilov som er hovedmistenkt. Hans DNA skal ha blitt påvist på en veske som inneholdt eksplosiver, og som ble funnet på en stasjon nær der angrepet skjedde.

22-åringen skal ha hatt en markant endring i oppførsel etter at han kom tilbake til hjembyen St. Petersburg etter et besøk i Kirgisistan i februar.

