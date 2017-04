Seks drept i bombeangrep i Lahore

To funksjonærer og fire soldater som ledsaget dem, ble drept i angrepet onsdag morgen, opplyser Mohammad Afzal i det lokale politiet. 15 mennesker ble såret i angrepet, tilføyer han.

En talsmann for provinsregjeringen bekrefter at det var et selvmordsangrep.

– Det ser ut til å ha vært en terrorhandling, sier justisminister Rana Sanuallah i provinsen Punjab til pakistansk fjernsyn.

Ingen gruppe tok umiddelbart på seg ansvaret for angrepet. Pakistan satte i mars i gang med den første folketellingen i landet på 19 år. Titalls tusen statistikere, ledsaget av 200.000 pakistanske soldater, går dør til dør for å gjennomføre tellingen.

Pakistan har anslagsvis 200 millioner innbyggere, og tellingen skal etter planen være fullført 15. mai. Folketellingen omtales som et omstridt prosjekt som kan føre til at et nytt politisk landskap blir opptegnet ett år før parlamentsvalget i Pakistan.

