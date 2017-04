Russland hevder syriske fly bombet "terrorlager" med giftgass

Luftangrepet rammet den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i provinsen Idlib nordvest i Syria tidlig tirsdag morgen.

Nesten et døgn senere slo Russlands forsvarsdepartement fast at det var fly fra det syriske regimet som bombet byen, men uten at det ble brukt kjemiske våpen.

"Ifølge objektive data fra russisk luftromskontroll rammet syriske fly et terroristlager nær Khan Sheikhoun", heter det fra Moskva. Russerne hevder lageret rommet giftige stoffer som sivet ut etter angrepet.

Tallet på drepte i det som antas å være et angrep med kjemiske stridsmidler, hadde onsdag morgen steget til 72, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Blant de drepte var minst 20 barn. Om lag 160 personer ble såret i angrepet.

Igor Konasjenkov i forsvarsdepartementet i Moskva hevder de kjemiske våpnene som angivelig ble produsert i fabrikken, også blir brukt i Irak. Samme type våpen ble ifølge ham brukt av opprørere i Aleppo, der personer skal ha fått samme type symptomer som i Khan Sheikhoun.

Fordømmelse

De internasjonale fordømmelsene har vært massive av det beskrives som ett av de verste angrepene i den seks år lange krigen. FNs sikkerhetsråd samles onsdag til hastemøte om massakren.

– Det er slik Bashar al-Assad opererer; med brutal, utrettelig barbarisme, sa USAs utenriksminister Rex Tillerson sent tirsdag.

Tillerson mener Assads fremste allierte, Russland og Iran, har et særlig ansvar for å bremse den syriske presidenten.

FN og EU har uttalt at det er for tidlig å slå fast hvem som sto bak angrepet og hvilke kjemiske våpen som eventuelt ble benyttet. Ofrene hadde symptomer som pustebesvær, små pupiller, fråde rundt munnen og svært høy puls.

Dette skal nå granskes av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) og FNs granskingskommisjon for Syria (COI).

Resolusjon fra vestlige land

USA har allerede lagt ansvaret på regimet til president Bashar al-Assad, og har sammen med Storbritannia og Frankrike presentert et resolusjonsforslag som skal stemmes over i onsdagens møte.

I tillegg til å fordømme det kjemiske angrepet krever resolusjonen full gransking av hendelsen umiddelbart, samt månedlige rapporter fra FN om anklagene om bruk av slike våpen i Syria. Resolusjonen krever også at Syria utleverer flylogger, oversikt over flyginger og annen informasjon om militære operasjoner for angrepsdagen.

Utkastet fra de tre landene inkluderer også forslag til sanksjoner om ikke Syria etterkommer kravene. Ifølge diplomater er det usikkert om Russland, som støtter det syriske regimet, vil stemme for resolusjonen.

Sverger hevn

Syriske opprørsstyrker sverget tirsdag å hevne dem som ble drept i angrepet, og oppfordret alle grupperinger til å samles mot regjeringsstyrkene.

– Vi lover det kriminelle regimet og alle dets allierte gjengjeldelse, det vil berolige hjertene til vårt folk i Khan Sheikhoun spesielt og i Syria generelt, skriver Tahrir al-Sham i en melding lagt ut på internett. Tahrir al-Sham er en opprørsallianse som dominerer i Idlib-provinsen, og inkluderer Fatah al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten.

