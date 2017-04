Pågripelser på grensa mellom USA og Mexico stuper

Departementet for innenlandssikkerhet (DHS) i USA opplyser at færre enn 12.500 illegale innvandrere på vei over Mexico-grensa ble pågrepet i mars. Det er det laveste månedstallet på 17 år. I desember, måneden før innsettelsen av president Donald Trump, var antallet 43.000.

Departementet mener Trumps strenge linje overfor illegal innvandring fra Mexico har ført til nedgang i antall personer som prøver å ta seg til USA uten tillatelse. Trump-administrasjonen skal ikke ha innført noen endringer hva gjelder grensepatruljering og bemanning av grenseposter.

Det er særlig en kraftig nedgang i antall barn som reiser alene og familier, men USA vurderer likevel å innføre en praksis med å skille barn fra foreldre hvis familier blir pågrepet, for å avskrekke familier fra å prøve å ta seg inn i USA uten å ha papirene i orden.

I mars ble det for øvrig kjent at canadiske grensemyndigheter har pågrepet flere mexicanere ved sin grense til USA hittil i år enn i noen av de tre foregående årene, viser dokumenter.

(©NTB)