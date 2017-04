Nord-Korea med ny oppskyting mot Japanhavet

– Nord-Korea avfyrte et uidentifisert prosjektil i Japanhavet denne morgenen fra Sinpo, heter det i en uttalelse fra Sør-Koreas forsvarsdepartement. Sinpo er en havneby på landets østkyst, mot Japanhavet.

Ifølge meldingen fant oppskytingen sted klokka 6.40 lokal tid. Hvis det viser seg å være et missil, er dette den sjette oppskytingen i sitt slag i år og kommer dagen etter at Nord-Korea advarte verden om at de skulle vise sin styrke.

– Nå som USA oppildner til konfrontasjon ved å kvele Nord-Korea, har Nord-Korea ikke noe annet valg enn å komme med nødvendige motreaksjoner. Verden vil snart være vitne til hvilke betydelige skritt Nord-Korea vil gå til for å velte den heslige og hensynsløse sanksjonssvindelen, uttalte en talsperson i Nord-Koreas utenriksdepartement tirsdag, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Advarselen fra Nord-Korea kom bare timer før Representantenes hus i USA med overveldende flertall godkjente et lovforslag som erklærer at Nord-Korea støtter terrorisme samt en fordømmelse av landets atomvåpenprogram og utvikling av rakettsystemer. USAs president Donald Trump gjorde det mandag klart at USA er rede til å ta hånd om Nord-Korea, med eller uten hjelp fra Kina.

(©NTB)