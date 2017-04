Militærekspert: Lite hold i russisk forklaring på kjemisk angrep i Syria

– Det er lite sannsynlig at teorien er riktig, sier Thomas Slensvik ved Forsvarets høgskoles mediegruppe.

Det russiske forsvarsdepartementet hevdet onsdag at spredningen av kjemikalier skyldtes at en av bygningene som ble bombet av regimet, ble brukt til produksjon av landminer fylt med giftig innhold.

Men Slensvik, som er hovedlærer i strategi og doktrine ved Forsvarets stabsskole, viser til at det er få eksempler på at opprørerne har brukt så effektive våpen tidligere.

– De gangene de har brukt kjemiske våpen, har dødeligheten vært langt mindre både på grunn av type stridsmiddel og leveringsmetoden, framholder Slensvik overfor NTB.

Slensvik mener det mer sannsynlig er snakk om et villet angrep fra regimets side ettersom omfanget av skaden var så stor og øyeblikkelig. Minst 72 mennesker ble drept og 160 såret, ifølge Syrian Observatory for Human Rights.

– Opprørerne har den siste tiden gjennomført en offensiv mot Hama, rett sør for denne landsbyen. En mulig forklaring er at dette er et hevnangrep som reaksjon på opprørernes offensiv, sier han.

Selv om angrepet blir sterkt fordømt av vestlige land, tviler han på at dette vil ha noen virkning så lenge Assad-regimet nyter russisk og iransk støtte. Han stiller også spørsmål ved regimets oppriktighet når det gjelder fredsprosessen.

– Det er også et spørsmål om det er et reelt ønske om en fredsprosess fra regjeringens side, all den tid at de er den sterke part i konflikten og vinner tilbake flere og flere områder, sier Slensvik.

(©NTB)