– Iran fordømmer all bruk av kjemiske våpen, uansett hvem som har ansvaret og hvem ofrene er, sier Bahram Ghassemi i iransk UD.

Ledelsen i Teheran stiller seg tvilende til påstanden om at syriske regjeringsstyrker benyttet kjemiske stridsemner under et angrep mot småbyen Khan Sheikhoun tirsdag.

Minst 72 mennesker ble drept i angrepet, og ofrene bar tydelig preg av å ha blitt utsatt for gass eller kjemikalier. Iranske myndigheter mener "terroristgrupper" må ta skylden for dette.

– De væpnede terroristgruppene må fratas sine kjemiske våpen, sier Ghassemi.

Iran er sammen med Russland president Bashar al-Assads fremste allierte og omtaler opprørerne i landet som terrorister.

FN-granskere har tidligere slått fast at både regimet og opprørere har benyttet kjemiske våpen i Syria.

