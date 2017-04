Finland stiller seg bak ett Kina – loves kjempepandaer

Deler av den finske hovedstaden ble sperret av, og publikum fikk dermed ikke innsyn da det kinesiske presidentparet ble ønsket velkommen onsdag formiddag.

Den finske og kinesiske presidenten skulle diskutere relasjonene mellom de to landene, og aktuelle internasjonale spørsmål. Finnene håper besøket skal sette fart på handelen mellom de to landene, og fremme kinesiske investeringer i Finland.

På en pressekonferanse etter velkomstseremonien gjentok Niinistö at Finland stiller seg bak "ett Kina"-politikken, mens Xi Jinping på sin side uttaler at de er svært fornøyde med å ha Finlands støtte.

Den kinesiske presidenten lovet sågar Finland et par kjempepandaer, som ventes å ankomme landet ved utgangen av 2017. Dyreparken i Etseri er allerede i gang med å bygge et område for pandabjørnene, i samarbeid med Kinas ledende panda-eksperter.

