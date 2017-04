Farage beskylder EU for mafiametoder

Farage fikk opp temperaturen da EU-parlamentet debatterte de kommende brexitforhandlingene.

– Dere har allerede stilt en rekke krav som ikke bare er urimelige, men i noen tilfeller også umulige for Storbritannia å gå med på. Dere sier for eksempel at vi må betale en regning på 52 milliarder pund, et tall som åpenbart er tatt ut av luften. Det er i praksis et krav om løsepenger, sa han.

Ifølge Farage, som var en av lederne i kampanjen for å få Storbritannia ut av EU, burde EU i virkeligheten ha betalt Storbritannia for å gå ut etter alt det britene har investert i EU.

– Dere oppfører dere som en mafia. Dere tror dere kan holde oss som gisler. Det kan dere ikke, sa han.

Fullstendig uakseptabel ordbruk, avbrøt EU-parlamentets president, italienske Antonio Tajani. Farage tok det til etterretning.

– Jeg har forståelse for nasjonal sensitivitet. La meg endre det til gangstere, sa Farage.

– Med kravene har dere avslørt dere som hevngjerrige og slemme. Alt jeg kan si, er takk Gud for at vi er på vei ut, sa han.

Etter debatten ble det holdt en avstemning der et bredt flertall av de folkevalgte vedtok en resolusjon om hva de mener bør være EUs røde linjer i forhandlingene.

