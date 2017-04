Fagforening saksøker busselskapet etter dødskrasj i Sverige

– Etter den tragiske ulykken har det blitt et fokus på sjåføren, som er medlem hos oss, og dermed kjenner vi et ansvar for å vise vårt syn på saker, sier Johan Ingelskog, enhetssjef i Kommunal.

Han sier at de har fulgt med på busselskapet i lengre tid og at de nå forbereder en omfattende stevning til Arbeidsdomstolen. Medlemmer i fagforeningen sier at de kjører med pressede tidsskjema, stress og et generelt dårlig arbeidsmiljø.

Sjåføren blir etterforsket for uaktsomhet i trafikken, for å ha påført andre kroppsskade og for å ha forårsaket en annens død. TV4 meldte tidligere i uka at ulykkesbussen skal ha hatt mangler og at busselskapet angivelig hadde kjennskap til det.

Bergkvara Buss var også involvert i en kollisjon i Sogndal kommune i 2013. To personer mistet livet og den svenske sjåføren ble dømt til fem måneders fengsel for uaktsom kjøring.

