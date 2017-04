EU godkjenner kinesisk oppkjøp av sveitsisk landbruksgigant

Godkjennelsen forutsetter at ChemChina selger unna deler av både sin og Syngentas plantevernmiddelvirksomhet, opplyser Margrethe Vestager, kommisjonæren som overser EUs konkurransepolitikk.

–Det er viktig for europeiske bønder og forbrukere at det er effektiv konkurranse i plantevernmiddelmarkedet, også etter at ChemChina kjøper opp Syngenta, sier Vestager, og legger til at den kinesiske bedriften har tilbudt seg å oppfylle vilkårene.

Avtalen er allerede godkjent av konkurransetilsynene i Kina og USA.

Statlige China National Chemical Corp (ChemChina) er det største selskapet innen Kinas kjemiske industri. Syngenta betegner seg selv som "en verdensledende jordbruksvirksomhet med 28.000 ansatte i over 90 land" og produserer blant annet såkorn og plantevernmidler.

(©NTB)