Bussjåfør etterforskes etter ulykke i Sverige

Karin Johnsson-Rydh i påtalemyndigheten sier til Expressen at den foreløpige siktelsen mot sjåføren dreier seg om kroppsskade, for å ha forårsaket en annens død og for uaktsomhet i trafikken.

– Jeg vil vektlegge og understreke at dette er på et tidlig stadium og at det handler om den lavere mistankegraden, og at mye kan komme til å bli endret, sier hun til avisa.

I en pressemelding fra påtalemyndigheten påpeker Johnsson-Rydh at det er rutine ved denne typer saker at de etterforskes bredt. Etterforskningen fortsetter nå med avhør av blant andre bussjåføren.

Tre elever omkom, og 23 personer ble innlagt på sykehus etter ulykken tidlig søndag morgen. Ulykken skjedde da elevene var på vei til et skisted i Jämtland i Midt-Sverige – en tur som er blitt en tradisjon for skolens åttendeklassinger. TV4 meldte tidligere i uka at ulykkesbussen skal ha hatt mangler og at busselskapet angivelig hadde kjennskap til det.

