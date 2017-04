Brende tror Norge må legge enda mer penger på bordet for Syria 

Norge har lovt å bruke i alt 10 milliarder kroner på krisen i Syria over fire år. Den potten er allerede i ferd med å bli spist opp.

I fjor endte Norge opp med å gi 2,7 milliarder kroner til Syria og nabolandene. Nå lover regjeringen å bruke minst 2,3 milliarder kroner i år, slik at Norge er halvveis til fireårsmålet. Men beløpet for 2017 er neppe stort nok, mener utenriksministeren.

– Dette er minstebeløpet. Beløpet vil trolig bli større i løpet av året fordi de humanitære behovene er så store, sier Brende til NTB.

Nekter for kutt

Han kunngjorde bidraget i Brussel, der EU denne uka har vært vertskap for en stor konferanse for Syria.

Pengeløftet for 2017 er 400 millioner kroner lavere enn summen som ble brukt i fjor. Likevel mener Brende det vil være misvisende å si at Norge kutter i hjelpen.

– Det er ingen dekning for å si at vi vil bruke mindre penger på Syria og nabolandene i år enn i fjor. Det beløpet kjenner man først ved slutten av året. Vi har også en humanitær reserve som vi fordeler i løpet av året, sier Brende til NTB.

– De humanitære budsjettene fungerer slik at det ofte kommer nye bevilgninger i løpet av året, sier han.

Ønsker å se framover

Minst 15 prosent av pengene Norge gir, skal gå til utdanning. Norge prioriterer dessuten helsehjelp og hjelp til kvinner og jenter som er på flukt.

I tillegg økes innsatsen for å rydde landminer og andre eksplosiver, slik at det skal bli lettere for hjelpeorganisasjoner å komme inn i områder hvor det har vært kamper, og for syriske flyktninger å vende hjem igjen.

På konferansen i Brussel har det også vært et eksplisitt mål å begynne å planlegge hva verden kan gjøre for stabilitet og gjenoppbygging i Syria når krigen én dag er over.

Trenger mer

Ifølge tall fra FN har mer enn 5 millioner mennesker flyktet fra Syria når krigen nå går inn i sitt sjuende år. Samtidig har 13,5 millioner mennesker akutt behov for hjelp inne i landet.

Situasjonen har begynt å bli desperat, advarer Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger.

– Vi anerkjenner og applauderer gavene som er gitt så langt, men faktum er ganske enkelt at donasjonene ikke holder tritt med behovene, sier Grandi. Løftene som er gitt så langt, utgjør bare en snau tidel av det som trengs, advarer han.

